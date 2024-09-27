Индекс Мосбиржи в целом может продолжить рост в октябре - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи в целом может продолжить движение вверх в октябре 2024 года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"В октябре тенденция вверх может продолжиться, правда, будет волатильно: напряжение на рынке будет сохраняться весь месяц, ведь 25 числа ЦБ РФ вновь предстоит решить вопрос ключевой ставки. На фоне все еще повышенной инфляции в стране риторика регулятора по-прежнему жесткая, но мы не исключаем завершение цикла повышения ставок. Если ЦБ и решится на очередной подъем стоимости фондирования, то рынок будет закладывать более быстрое ее снижение в будущем. По нашим оценкам, во 2К25 ставка будет ниже текущей, и тему монетарного секвестра биржевики могут начать разыгрывать заранее, - пишет аналитик в обзоре. - К концу осени допускается подъем индекса Мосбиржи к круглым 3000 пунктам, на годовом горизонте целевые - 3400 пунктов. Геополитический фактор неопределенности носит перманентный характер, адаптироваться к вызовам извне приходится постоянно".

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