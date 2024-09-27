"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF с двенадцатимесячным целевым уровнем по совокупному доходу в размере $122,97 за штуку, что предполагает потенциал роста 9% от текущих котировок, сообщается в материале руководителя направления анализа долговых рынков. Алексея Ковалева.

"С началом цикла снижения ставки ФРС США фокус инвесторов перемещается на долгосрочные облигации, - пишет эксперт. - Однако отметим один важный момент: из-за очень высокой дюрации доход по фонду (как и по любым долгосрочным облигациям с фиксированными купонами) в течение инвестиционного периода может оказаться весьма волатильным. Поэтому мы рекомендуем хеджировать позицию в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF через, например, флоатеры. Дело в том, что благодаря механизму постоянного пересчета уровня купона цены облигаций с переменной ставкой купона практически не отклоняются от своих номиналов".

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF - один из крупнейших глобальных биржевых фондов, отслеживающих долгосрочные высококачественные долларовые облигации.

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