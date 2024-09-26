Рубль может подешеветь к концу года до 13,6 руб. за юань и 95 руб. за доллар - SberCIB

Рубль может подешеветь к концу года до 13,6 руб. за юань и 95 руб. за доллар, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

Эксперты инвестбанка напоминают, что в июле - августе нацвалюта на Мосбирже держалась около 11,9 руб. за юань, но в сентябре подешевела примерно на 11%, до 13,2 руб. Это случилось на фоне роста спроса на валюту, который мог быть отчасти связан с дефицитом юаневой ликвидности.

"Ранее в июне рубль укрепился на 10%, а спрос на валюту упал, - усложнилась ситуация с расчётами и переводами за рубеж, - подчеркивают аналитики. - Считаем, что на фоне роста спроса на валюту к концу года рубль подешевеет до 95 за доллар и 13,6 за юань, если ситуация с расчётами станет лучше и импорт подрастёт. По нашему мнению, эти уровни - равновесные для рубля с учётом низкого экспорта на фоне снижения цен на сырьё и сделки ОПЕК+. Полагаем, что динамика экспорта - главный фундаментальный фактор для рубля. Кроме того, мы видим риск большего ослабления рубля, если активизируется отток капитала".

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