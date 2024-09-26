"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $64,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,1%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Интерес инвесторов к вложениям в медицинские технологии сохраняется независимо от дальнейшего расклада с денежно-кредитной политикой ФРС и макроэкономической картины - отрасль относится к числу нецикличных. Доходность эмитента за последние двенадцать месяцев - почти 20%. Ранее мы оценили потенциал роста бумаги на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен бумаг, входящих в состав фонда. Остаток годового "апсайда" фонда, согласно такой методике оценки, составляет 10,1%. К числу рисков для вложений в медтех можно отнести негативное влияние высоких темпов инфляции в США на производственные издержки этой капиталоемкой отрасли", - пишет эксперт.

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

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