Цены акций Cintas и Flutter Entertainment, вероятно, продолжат рост - инвестбанк Синара"

Котировки акций Cintas Corp. и Flutter Entertainment, вероятно, пока продолжат рост, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Бумаги Cintas в среду выросли в стоимости более чем на 1,2%. Компания повысила прогноз на 2025 финансовый год. Прибыль должна составить от $4,17 до $4,25 на акцию (против предыдущего прогноза в $4,06-4,19), выручка - от $10,22 до $10,32 млрд (прошлый прогноз: $10,16-10,31 млрд). На наш взгляд, отчетность продолжит поддерживать котировки в ближайшее время", - указывают эксперты.

"Акции Flutter Entertainment в в среду поднялись в цене на 5%, после того как материнская компания FanDuel объявила о программе выкупа акций на сумму до $5 млрд (11% от капитализации Flutter Entertainment). В 2027 году ожидается повышение общей выручки до $21 млрд, в то время как аналитики в среднем прогнозируют $20,5 млрд. Мы уверены, что котировки бумаги продолжат расти", - пишут аналитики банка в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.