Бумаги ММК, Северстали и ФосАгро - топ-3 идеи в сырьевом секторе РФ - "Финам"

Бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), "Северстали" и "ФосАгро" обладают самым высоким потенциалом роста котировок среди компаний сырьевого сектора на российском фондовом рынке, считают аналитики "Финама".

"Первая половина 2024 года выдалась непростой для компаний сырьевого сектора. Так, в области производства после относительно успешного прошлого года в металлургии возобновился спад из-за непростой ситуации в мировой промышленности. Есть и другие причины снижения рынка. Высокая ключевая ставка и отмена ряда программ льготного ипотечного кредитования привели к охлаждению спроса на металлопродукцию в строительной отрасли, которая была одним из ключевых драйверов роста в 2023 году", - отмечают эксперты в обзоре.

После падения в ходе общего спада российского фондового рынка акции сталелитейных компаний торгуются на привлекательных для покупки уровнях, считают аналитики. Особого внимания, по их мнению, заслуживают "ММК" и "Северсталь". Котировки акций эмитентов показали динамику, превосходящую сектор металлургии в целом.

Неплохую устойчивость котировок сталелитейных компаний эксперты "Финама" объясняют двумя факторами. Во-первых, это стабильный внутренний спрос, благодаря которому они менее подвержены санкционному давлению. Во-вторых, представители черной металлургии возобновили выплату дивидендов.

Одной из отраслей, которая не попала под прямые санкции, стало производство удобрений. Наиболее ликвидные здесь, указывают аналитики - бумаги "ФосАгро", крупнейшего в России и одного из ведущих мировых поставщиков фосфорсодержащих удобрений.

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