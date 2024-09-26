ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 20% на октябрьском заседании - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 20% на заседании 25 октября, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ РФ опубликовал в среду резюме обсуждения сентябрьского решения по ключевой ставке, - отмечают эксперты в комментарии. - Напомним, регулятор повысил ключевую ставку и дал жесткий сигнал на октябрьское заседание, который, на наш взгляд, говорит о существенной вероятности ее дополнительного повышения. В нашем базовом сценарии мы ожидаем повторного повышения ключевой ставки на 1 п. п. в октябре, до 20%. Это согласуется с сигналом регулятора и пока не противоречит появляющейся информации. Этот уровень может оказаться пиком в проведенном цикле ужесточения монетарной политики. Далее мы допускаем, что со стороны ЦБ риторика о начале цикла нейтрализации ключевой ставки может появиться не раньше 2 квартала следующего года. Это должно позволить сформировать беспрецедентно жесткие, по историческим меркам, монетарные условия, что будет оказывать давление на перегретый спрос".

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