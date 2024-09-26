S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5700-5800п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5700-5800 пунктов в четверг при негативном балансе рисков и высокой волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова.

"Динамику американского фондового рынка на предстоящей сессии будут во многом определять новости, связанные с принятием в Китае масштабных мер стимулирования экономики, - отмечает эксперт. - СМИ сообщают об обсуждении властями усиления фискальной поддержки и дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики. Эти новости способствовали продолжению ралли на биржах АТР, в лидеры роста вышли гонконгский и шанхайский фондовые индексы. Мы считаем, что это позитивно повлияет и на движения рынка акций в США. Возможно, ключевым драйвером роста рынок обеспечит положительная реакция полупроводникового сектора на отчет Micron. Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как позитивный и прогнозируем повышенную волатильность. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5700-5800 пунктов. Ожидаем достижение нового исторического максимума".

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