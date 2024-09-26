"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку финансового сектора РФ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив финансового сектора РФ, сообщается в стратегии аналитиков на 4 квартал 2024 года.

"Жесткая денежно-кредитная политика Банка России и ужесточение регулирования в сегменте розничного кредитования по-разному отражаются на финансовых результатах банков под нашим аналитическим покрытием, - пишут эксперты. - У большинства из них маржа практически не изменилась за 1П24 относительно аналогичного периода прошлого года. По итогам 7М24 прибыль банковского сектора выросла на 7,5% относительно аналогичного периода прошлого года до 2,1 трлн рублей. Мы отмечаем, что рентабельность банков и динамика прибыли в 2024 году остаются в целом позитивными. Релизы финансовых результатов отражают более сдержанный рост кредитного портфеля отчасти из-за эффекта высокой базы прошлого года. Вместе с тем доходы показывают позитивную динамику на фоне более высоких процентных ставок. Результаты получают поддержку за счет в целом более низких отчислений в резервы".

Аналитики "БКС МИ" сохраняют в целом позитивный взгляд на сектор после недавней коррекции: "Позитивно смотрим на Сбербанк, ВТБ, "ТКС Холдинг", Совкомбанк и "Мосбиржу", нейтрально - на МКБ и банк "Санкт-Петербург". Основной фактор поддержки в 2024 году - возможность удерживать высокие уровни рентабельности и финансовых результатов на фоне замедления роста кредитов и жесткой монетарной политики. Кроме того, мы отмечаем рост дивдоходностей на фоне недавней коррекции и выделяем Сбер, банк "Санкт-Петербург" и "Мосбиржу" как привлекательные дивидендные имена в финансовом секторе".

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