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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ключевая ставка ЦБ РФ может достичь 20% по итогам заседания 25 октября - Альфа-банк
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26 сентября 2024 года 11:56

Ключевая ставка ЦБ РФ может достичь 20% по итогам заседания 25 октября - Альфа-банк

Ключевая ставка ЦБ РФ может достичь 20% по итогам заседания 25 октября, говорится в обзоре Альфа-банка.

"ЦБ РФ опубликовал резюме решения по ключевой ставке по итогам заседания 13 сентября, на котором было принято решение поднять ставку до 19%, - отмечают аналитики Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - Ключевой темой теперь является вопрос ограничения предложения товаров и того, в какой степени замедление экономики связано именно с этим фактором. Поскольку разделить фактор спроса и фактор предложения при диагностике торможения экономической активности достаточно сложно, значительно увеличилось внимание к динамике текущей инфляции - торможение спроса является дезинфляционным и должно транслироваться в замедление темпов инфляции, в то время как торможение, связанное со стороной предложения, напротив, может сопровождаться ускорением темпа роста цен. Таким образом, опережающий рост цен в августе и сохранение повышенной инфляции в сентябре, судя по комментариям ЦБ РФ к решению по ставке, создают предпосылки для дальнейшего повышения ставки и поддерживают уверенность рынка в том, что 25 октября ставка может достичь 20%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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