Ключевая ставка ЦБ РФ может достичь 20% по итогам заседания 25 октября - Альфа-банк

Ключевая ставка ЦБ РФ может достичь 20% по итогам заседания 25 октября, говорится в обзоре Альфа-банка.

"ЦБ РФ опубликовал резюме решения по ключевой ставке по итогам заседания 13 сентября, на котором было принято решение поднять ставку до 19%, - отмечают аналитики Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - Ключевой темой теперь является вопрос ограничения предложения товаров и того, в какой степени замедление экономики связано именно с этим фактором. Поскольку разделить фактор спроса и фактор предложения при диагностике торможения экономической активности достаточно сложно, значительно увеличилось внимание к динамике текущей инфляции - торможение спроса является дезинфляционным и должно транслироваться в замедление темпов инфляции, в то время как торможение, связанное со стороной предложения, напротив, может сопровождаться ускорением темпа роста цен. Таким образом, опережающий рост цен в августе и сохранение повышенной инфляции в сентябре, судя по комментариям ЦБ РФ к решению по ставке, создают предпосылки для дальнейшего повышения ставки и поддерживают уверенность рынка в том, что 25 октября ставка может достичь 20%".

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