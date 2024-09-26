Рынок акций РФ утром просел к 2810п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, бумаги "Хэдхантера" развернулись вверх

Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг просел из-за ухудшения внешней нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent на азиатской сессии падал ниже $71 за баррель) на ослаблении рисков сокращения мировых поставок нефти; сдерживающим фактором выступает улучшение настроений на внешних фондовых площадках. Индекс МосБиржи откатился в район 2810 пунктов во главе с бумагами ПАО "Позитив Групп" (-2,3%) и ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-2,1%); во "втором эшелоне" развернулись вверх акции МКПАО "Хэдхантер" (+0,7%) после утренней просадки на первых торгах после перерыва, связанного с редомициляцией компании.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2811,26 пункта (-0,7%), индекс РТС - 958,5 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 сентября, составляет 92,388 руб. (-47,42 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,7%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,7% "префы"), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Акции МКПАО "Хедхантер" в начале торгов в четверг падали до 3719 рублей (-4,8%), однако затем развернулись вверх и к 11:00 МСК подорожали до 3958 рублей (+0,7%), при этом объем торгов превысил 4,13 млрд рублей.

Мосбиржа с 25 сентября включила акции МКПАО "Хэдхантер" в список допущенных к торгам. Перед стартом торгов компания анонсировала планы по дивидендным выплатам - после завершения редомициляции, которое ожидается до конца года, МКПАО планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 рублей до 700 рублей на обыкновенную акцию. Также в преддверии начала торгов акциями Headhunter (MOEX: HHRU) на Мосбирже компания утвердила программу обратного выкупа акций: объем программы buyback составит до 10 млрд рублей, продолжительность - до 12 месяцев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в четверг можно назвать неоднозначным: цены на нефть упали, но настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Рынок акций РФ утром ощутил давление более низких цен на нефть и продолжил снижение, которое проходит в рамках коррекции от локальных пиков с сохранением предпосылок для развития наметившегося восходящего тренда - как минимум при положении индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов, считает аналитик.

На Мосбирже стартовали торги акциями HeadHunter, которая объявила о специальных дивидендах и обратном выкупе бумаг, при этом наблюдалась волатильность колебаний цен бумаг. Акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (доходность 3%) и "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (7,5% и 8,1% по обыкновенным и привилегированным бумагам) в четверг последний день можно будет купить с дивидендами. За рубежом ждут блока важных макроэкономических данных из США, а также выступлений глав ФРС и ЕЦБ. Американские акции продолжают смотреть на рекордные пики, европейские рынки также пытаются вернуться к среднесрочному росту, отмечает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ отступает вниз от недельных максимумов.

Котировки золота остаются на траектории роста и торгуются около исторических максимумов, поддержку ценам по-прежнему оказывают перспектива снижения ставок ЕЦБ и ФРС США и покупки центральных банков развивающихся стран на фоне геополитической нестабильности в мире. Недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) от Росстата за период с 17 по 23 сентября отражают замедление инфляции: темпы роста ИПЦ составили 0,06% по сравнению с 0,10% на предыдущей неделе. Годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% неделей ранее, отмечают эксперты.

В четверг стартовали торги акциями Headhunter после паузы в 1,5 месяца, за которые компания провела редомициляцию с Кипра в Калининградскую область. В начале торгов ожидаемо наблюдалась повышенная волатильность бумаг, учитывая потенциальный "навес" предложения в объеме 20-25 млрд руб., полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, рынок акций РФ накануне откатился от сопротивления, снимая техническую перегретость. Снижение цен на нефть продолжает оказывать давление на рынок, в то время как укрепление рубля на фоне налогового периода добавляет элементы неопределенности.

Индекс МосБиржи в ближайшие дни может проверить на крепость уровень 2800 пунктов, который совпадает с 50-дневной скользящей средней. Если индекс пробьет этот уровень, это может сигнализировать о переходе инициативы к "медведям", считает эксперт.

В США накануне снизились индексы акций Dow Jones (-0,7%) и S&P 500 (-0,2%), но подрос Nasdaq (+0,04%); трейдеры оценивали статистику по рынку недвижимости и корпоративные новости.

Продажи новых домов в Штатах в августе упали на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с мая, составив 716 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 25 сентября подтвердила прогноз роста ВВП США на 2024 год на уровне 2,6%. При этом прогноз на следующий год был ухудшен до 1,6% с 1,8%.

Основное внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за второй квартал и отчет о доходах и расходах американцев за август, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Тем временем, в Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 2,8%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi прибавил 2,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 3,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 4,1%), уверенно "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,6-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-1,4%).

Поддержку рынкам продолжают оказывать новости о масштабной программе стимулирования экономики КНР, объявленной ранее на этой неделе и предусматривающей снижение целого ряда процентных ставок Народным банком Китая (НБК, центробанк страны).

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжили снижение среды, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США; давление на котировки оказывает ослабление рисков сокращения мировых поставок сырья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $71,99 за баррель (-2% и -2,3% накануне), ноябрьская цена фьючерсов на WTI - $68,25 за баррель (-2,1% и -2,6% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,47 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1,54 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 2,23 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,19 млн баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 116 тыс. баррелей после снижения на 1,979 млн баррелей неделей ранее. Импорт нефти в Соединенные Штаты вырос на 826 тыс. баррелей после сокращения на 1,829 млн баррелей за предшествующую неделю.

Давление на котировки оказывают новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта, пишет Trading Economics.

Кроме того, угрожающий американскому побережью Мексиканского залива ураган двинулся в сторону Флориды от нефтегазовых регионов - Техаса, Луизианы и Миссисипи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,6%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-4,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,8%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-3,6%), бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,4%).

Акционеры ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-0,5%, до 641,5 рубля), ведущего производителя атлантического лосося (семги) и форели в РФ, на внеочередном собрании утвердили дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 10 рублей на акцию, сообщила компания. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 10 октября 2024 года. "Инарктика" выплачивает дивиденды на квартальной основе. По итогам первого квартала 2024 года компания уже выплатила 0,88 млрд рублей, или 10 рублей на акцию.

Выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,8%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,38 млрд рублей (из них 2,82 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,23 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,96 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").