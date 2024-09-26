Перспектива повышения ставки ЦБ РФ до 20% в октябре высока - банк "Санкт-Петербург"

Перспектива повышения ключевой ставки Банка России до 20% годовых на заседании 25 октября 2024 года все еще высока, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"ЦБ РФ опубликовал в среду полные сентябрьские данные по опросу агентства "инФОМ". Индекс потребительских настроений за месяц вырос лишь на 0,2п - до 105,2 пункта. Тем не менее это был первое увеличение показателя с марта. Данные опроса также показали дальнейшее усиление сберегательных настроений - доля населения, считающего, что сейчас свободные средства лучше направить на покупку товаров, а не на сбережения, снизилась до минимума с декабря, - отмечают эксперты в обзоре. Недельные данные Росстата показали замедление инфляции с 0,10% н/н до 0,06% н/н. В годовом выражении темпы роста цен снизились с 8,7% г/г до 8,6% г/г. В первую очередь такая динамика объяснялась удешевлением услуг на 0,21% н/н на фоне снизившихся на 2,69% н/н цен на перелеты. В результате характер замедления инфляции в РФ пока нельзя назвать устойчивым, и перспективы повышения ключевой ставки до 20% годовых на заседании 25 октября все еще видятся высокими".

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