Цена нефти в целом сохраняет потенциал роста до $73/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом сохраняют потенциал к восстановительному росту до $73 за баррель, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Котировки нефти в среду падали даже на фоне недельных данных Минэнерго США, показавших ускорившееся снижение запасов нефти в стране - показатель сократился на 4,5 млн баррелей после снижения на 1,6 млн баррелей неделей ранее (прогноз - минус 1,4 млн баррелей). Давление на рынок оказывают сообщения о планах по наращиванию добычи со стороны Саудовской Аравии. На этом фоне в четверг фьючерсы на нефть марки Brent ушли уже к $71,6 за баррель. Пока цены на нефть останутся под давлением, но в дальнейшем у них все же остается потенциал к восстановительному росту к $73 за баррель", - пишут эксперты в обзоре.

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