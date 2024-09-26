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26 сентября 2024 года 10:06
Возможно продолжение локального укрепления рубля в ближайшее время - БКС Экспресс
Возможно продолжение локального укрепления рубля в ближайшее время, при этом среднесрочный технический тренд вверх по инвалютам очевиден, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Рубль в течение сентября терял позиции на фоне нормализации импорта, замедления потоков от экспорта, нулевой продажи валюты в рамках бюджетного механизма, восстановления арбитража между курсами биржевого и внебиржевого юаня, проблем с открытой валютной позицией и локального дефицита ликвидности. Фактор жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ не помог рублю, хотя инфляция по-прежнему повышенная, и это говорит о длительном характере высоких ставок, что в теории в целом за нацвалюту, - пишет аналитик в обзоре. - Под занавес периода возможно некоторое послабление, и относительно юаня и доллара у рубля уже есть небольшие подвижки. Среднесрочный технический тренд вверх по инвалютам очевиден, но локальная тенденция восстановления рубля может и продолжиться. Так, фундаментально за нормализацию на валютном рынке может сыграть фактор завершения налогового периода. Пик платежей экспортеров придется на 30 сентября, тогда будет уплата НДПИ. Это должно повысить предложение инвалют и снизить волатильность курса". При этом, отмечает Зельцер, фактор турбулентности сырьевого рынка в рубле пока может быть и вовсе проигнорирован - важны не краткосрочные колебания стоимости барреля марки Brent, а средний уровень цен за период. Причина низкой корреляции нефти и рубля кроется в факторах бюджетного механизма и временного лага между отгрузкой и оплатой товара, указывает он. "Таким образом, ожидаются очередные попытки восстановления рубля, и в ближайшую неделю не удивимся временному заходу пары CNY/RUB под уровень в 13 рублей за юань. На внебиржевых торгах Forex юань утром четверга торгуется с понижением под 13,1 рублей за юань, и это некий ориентир к открытию валютных торгов на Московской бирже", - заключает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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