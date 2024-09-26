Данные по недельной инфляции поддержат котировки ОФЗ в четверг - ПСБ

Данные по недельной инфляции поддержат котировки ОФЗ в четверг, и плавное снижение доходности индекса RGBI сохранится, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Отскок котировок ОФЗ от годовых минимумов пока остается весьма скромным - доходность индекса RGBI в среду продемонстрировала снижение на 4 б.п. - до 17,12% годовых, - пишет эксперт. - Публикация резюме обсуждения ключевой ставки на сентябрьском заседании подтвердила высокую вероятность ее повышения в октябре (ждем повышение "ключа" до 20%), что несколько охладила активность инвесторов. Исходя из фактического спроса на аукционах за первые 3 квартала текущего года, программа на 2025 годвыглядит весьма амбициозно (4,8 трлн руб. гросс и 3,5 трлн руб. нетто). При этом объемы размещения флоатеров Минфин ограничивает, в результате чего ослабления давления предложения на длинный конец кривой ОФЗ-ПД пока ожидать не стоит".

Аналитик банка подчеркивает, что за счет высокой базы прошлого года замедление инфляции несколько ускорилось - на 23 сентября составила 8,7%. Недельные данные также выглядят умеренно - 0,06% после 0,10% неделей ранее. Грицкевич ожидает, что в четверг эти данные смогут поддержать котировки ОФЗ, и плавное снижение доходности индекса RGBI сохранится.

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