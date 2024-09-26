Dow Jones и S&P 500 в среду снизились, нефть продолжает дешеветь

Dow Jones и S&P 500 в среду снизились, Nasdaq завершил сессию в небольшом плюсе. Азиатские акции уверенно растут, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,8%. Нефть продолжает дешеветь, Brent у $72,9 за баррель.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в небольшом плюсе.

Трейдеры оценивали статистику по рынку недвижимости и корпоративные новости. Их основное внимание на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за второй квартал и отчет о доходах и расходах американцев за август, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Продажи новых домов в Штатах в августе упали на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с мая, составив 716 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 25 сентября подтвердила прогноз роста ВВП США на 2024 год на уровне 2,6%. При этом прогноз на следующий год был ухудшен до 1,6% с 1,8%.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов оказались бумаги Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-5,5%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (-2,4%), а также Boeing Co. (SPB: BA) (-2,3%).

Котировки акций автопроизводителей Ford Motor (SPB: F) Co. и General Motors (SPB: GM) Co. (GM) снизились на 4,1% и 4,9% к закрытию рынка. Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) ухудшили рекомендацию для бумаг Ford до "держать" с "покупать", GM - до "продавать" с "держать".

Акции Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc., рекомендация для которых была ухудшена Morgan Stanley до "держать" с "покупать", подешевели на 6,8%.

Стоимость бумаг Stitch Fix Inc. (SPB: SFIX) рухнула на 39,5%. Компания, предоставляющая онлайн-услуги подбора одежды, увеличила чистый убыток в четвертом квартале 2024 финансового года на 27% и дала слабые прогнозы на первый финквартал и весь фингод.

Акции Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) (HPE) поднялись в цене на 5,2% вслед за улучшением рекомендации для бумаг поставщика решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг до "покупать" с "держать" аналитиками Barclays. Эксперты также улучшили прогнозную цену акций HPE до $24 с $20.

Капитализация Micron Technology (SPB: MU) выросла на 1,9% перед публикацией производителем чипов памяти квартальной отчетности.

Котировки акций других чип-мейкеров также увеличились, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 3,2%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 2,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду снизился на 293,47 пункта (0,7%) и составил 41914,75 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 10,67 пункта (0,19%) - до 5722,26 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 7,68 пункта (0,04%) и составил 18082,21 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в четверг на фоне заметного подъема котировок фьючерсов на американские фондовые индексы.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,9%, гонконгский Hang Seng - 2,8%.

Поддержку рынкам продолжают оказывать новости о масштабной программе стимулирования экономики КНР, объявленной ранее на этой неделе и предусматривающей снижение целого ряда процентных ставок Народным банком Китая (НБК, центробанк страны).

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Haidilao International Holding, дорожающие на 13,3%.

Рыночная стоимость Li Ning увеличивается на 12,2%, Anta Sports Products - на 11,8%, Longfor Group - на 11,3%, China Resources Land - на 10,8%.

Вместе с тем акции CNOOC дешевеют на 5,6%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 4,4%, China Unicom (Hong Kong) Ltd. - на 3,2%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 1,5%, China Resources Power Holdings - на 2,9%.

Значение японского Nikkei 225 растет на 2,5%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Disco Corp. (+8,5%).

Рыночная стоимость Ebara повышается на 7,7%, Tokyo Electron - на 7,6%, Isetan Mitsukoshi Holdings - на 7,3%, SCREEN Holdings - на 5,6%.

Цена бумаг Kyowa Kirin уменьшается на 2,1%, Astellas Pharma - на 1,3%, M3 Inc. - на 1 Tokai Carbon - на 0,9%, Sumitomo Pharma - на 0,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 2,4%.

Котировки бумаг Korean Air Lines растут на 0,9%, Hyundai Motor - на 1,8%, Samsung Electronics - на 3,5%, Posco - на 1,5%.

Акции SK Hynix подскочили на 8,4% на новостях о начале массового производства ее 12-слойных чипов высокопропускной памяти HBM3E объемом 36 ГБ для удовлетворения растущего спроса в сфере искусственного интеллекта.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1%.

Капитализация BHP повышается на 1,7%, Rio Tinto - на 2,5%.

ANZ сокращает рыночную стоимость на 0,1%, Westpac - на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в четверг после заметного падения по итогам прошлой сессии, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составляет $72,94 за баррель, что на $0,52 (0,71%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подешевели на $1,71 (2,3%), до $73,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на $0,51 (0,73%), до $69,18 за баррель. В среду цена фьючерса уменьшилась на $1,87 (2,6%), до $71,56 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,47 млн баррелей - до 413,04 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Товарные запасы бензина снизились на 1,54 млн баррелей и составили 220,08 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,23 млн баррелей, до 122,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,19 млн баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 116 тыс. баррелей после снижения на 1,979 млн баррелей неделей ранее.

Импорт нефти в Соединенные Штаты вырос на 826 тыс. баррелей после сокращения на 1,829 млн баррелей за предшествующую неделю.

Давление на котировки оказывают новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта, пишет Trading Economics.

Кроме того, угрожающий американскому побережью Мексиканского залива ураган двинулся в сторону Флориды от нефтегазовых регионов - Техаса, Луизианы и Миссисипи.