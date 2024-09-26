Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительского климата GfK по Германии за октябрь (09:00 МСК);

- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- заказы на товары длительного пользования США в августе (15:30 МСК);

- пересмотренный ВВП США во 2-м кв. 2024 года (15:30 МСК);

- выступление главы ФРС Пауэлла (16:20 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (16:30 МСК);

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в августе (17:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- акции "Ростелекома" и "Черкизово" последний день торгуются с дивидендами;

- повторное собрание акционеров "Татнефти" по дивидендам;

- возобновление торгов акциями HeadHunter на Мосбирже;

- остановка торгов акциями Solidcore на Мосбирже.

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