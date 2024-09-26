Подъем индекса Мосбиржи может возобновиться в любой момент - БКС Экспресс

Подъем индекса Мосбиржи может возобновиться в любой момент, среднесрочный потенциал роста вплоть до 3000 пунктов сохраняется, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"С технической точки зрения откат из области сопротивления 2880-2910 пунктов в среду больше похож на коррекцию в русле вновь сформированного "ап-тренда" после прорыва среднесрочного "даун-тренда". Перепроданности уже не было, а накопленная перекупленность дала о себе знать, что и обеспечило откат рынка. На минимуме вечерней сессии был прокол 2820 пунктов, а значимая поддержка пролегает в области 2800 пунктов. Тем самым потенциал вниз ограничен, а движение по тренду вверх может быть продолжено в любой момент", - пишет аналитик в обзоре.

Зельцер отмечает, что в рамках осени в индексе остается среднесрочный потенциал вверх вплоть до 3000 пунктов, а на годовом треке (с учетом всех актуальных негативных вводных и благоприятных перспектив) бенчмарк оценивается теперь в 3400 пунктов. "Фундаментально от текущего уровня это порядка +20%. Реализовываться он может с опережением, как только повысится вероятность начала монетарного разворота ЦБ РФ. По соотношению риска и доходности инвестиций момент на вход в бумаги все еще достаточно привлекательный", - указывает он.

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