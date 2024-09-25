Рубль вечером развернулся вниз и умеренно ослаб в паре с юанем после повышения в первой половине дня

Москва. 25 сентября. Китайский юань перешел к небольшому повышению на Московской бирже вечером в среду. Рубль развернулся вниз после повышения в первой половине дня благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам сентября. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 30 сентября, когда им предстоит перечислить в бюджет НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,15 руб., что на 2,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 26 сентября на 47,42 копейки, до 92,388 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,58 копейки, до 103,4758 руб./EUR1.

"Значительную часть сегодняшней торговой сессии рубль колебался от умеренного минуса к плюсу в паре с китайским юанем, даже несмотря на заметно дешевевшую нефть. Основной причиной такой динамики рубля стало приближение единого дня уплаты налогов в следующий понедельник. Полагаем, что после завершения перечисления налогов в бюджет рубль возобновит относительно поступательное снижение в паре с юанем с учетом текущего дефицита валютной наличности и потребности в ней со стороны импортеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Банк России при выборе формулировки сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики в заявлении по итогам сентябрьского совета директоров исходил из того, что новое повышение ставки высоковероятно.

Совет директоров ЦБ 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт - с 18% до 19%. Остановившись на этом варианте (а не более жестком сценарии с шагом в 2 п.п.), Банк России послал рынку ястребиный сигнал: регулятор "допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании".

В резюме обсуждения, опубликованном в среду, ЦБ аргументировал такой выбор. "Выбирая между жестким и умеренно жестким сигналом, участники отметили, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки высока", - говорится в документе.

В этих условиях, счел совет директоров, целесообразнее дать понять, что Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. "Повышение ключевой ставки в сочетании с жестким сигналом эффективнее "настроит" необходимую степень жесткости денежно-кредитных условий. Жесткий сигнал поддержит ожидания экономических агентов о длительном сохранении жестких денежно-кредитных условий", - полагает ЦБ.

Что касается шага повышения ставки, то более умеренный вариант обосновывался тем, что несмотря на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в июле-августе, пока нельзя однозначно сказать, что среднесрочная траектория инфляции значимо отклонилась от июльского базового прогноза, сказано в резюме. Повышение ключевой ставки до 19% годовых более соразмерно уточненной оценке текущего инфляционного давления, решил ЦБ.

При этом участники заседания отметили, что инфляция в III квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России, поэтому, по их мнению, жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году должна быть выше.

Произошедшее ослабление рубля будет иметь слабый проинфляционный эффект, кроме того, говорится в резюме по итогам сентябрьского заседания совета директоров ЦБ РФ. В целом динамика курса остается стабильной: рубль вернулся к уровням мая 2024 года после значительного укрепления в летние месяцы, отмечает регулятор.

Вместе с тем ценообразование на валютном рынке на фоне усиления санкций временно стало менее эффективным, усилилась сегментация рынка, подчеркнул ЦБ. "В дальнейшем можно ожидать адаптации участников рынка к новым условиям и выравнивания курса рубля в разных сегментах рынка", - считает Банк России.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что проблему расчетов по внешнеэкономическим контрактам удалось решить во многом за счет использования в них российского рубля, работа в этом направлении будет продолжена.

"Стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары. В определенной мере нам удалось решить эту проблему. В прошлом году доля расчетов за российский экспорт так называемых токсичных западных валют сократилась вдвое, при этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

По его словам, с 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в 3 раза - до 39%, доля расчетов за импорт выросла до 30%.

"Мы продолжаем работу по этому направлению, вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты, проводить расчеты через клиринговые платежные системы и так далее и так далее", - сказал президент.

Цены на нефть остаются в минусе в ходе высоковолатильных торгов в среду, несмотря на данные о резком сокращении запасов энергоносителей в Штатах.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,47 млн баррелей - до минимальных с апреля 2022 года 413,04 млн баррелей. Данные практически совпали с оценкой Американского института нефти (API), опубликованной накануне. API сообщил о снижении запасов нефти на 4,4 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $73,96 за баррель, что на 1,6% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,9%, до $70,19 за баррель.

Трейдеры следят за развитием ситуации в Ливии, где в среду должны возобновиться переговоры правительств западной и восточной частей страны относительно центробанка, конфликт вокруг которого привел к приостановке значительной части экспорта нефти.

Кроме того, оптимизм рынка, связанный с объявленными накануне властями КНР мерами стимулирования экономики, сошел на нет.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 сентября уменьшилась на 2 базисных пункта, до 18,47% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась на 1 базисный пункт, до 18,57% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 17,59% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и в среду составила 17,2% годовых относительно предыдущего торгового дня.