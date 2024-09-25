Рынок акций РФ завершил среду откатом к 2830п по индексу МосБиржи, выросли "Мечел" и "ТКС Холдинг"

Москва. 25 сентября. Рынок акций РФ завершил основные торги в среду снижением цен большинства blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел к $74 за баррель), а также ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в октябре. Индекс МосБиржи откатился в район 2830 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-3,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,4%) и расписками Ozon (MOEX: OZON) (-3,3%); выросли акции "Мечела" (+3,1%) и "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2830,11 пункта (-1,5%, днем индекс поднимался к 2888 пунктам), индекс РТС - 965 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 сентября, составил 92,388 руб. (-47,42 копейки).

Потенциал повышения депозитных и кредитных ставок с учетом лагов влияния денежно-кредитной политики еще не исчерпан, говорится в резюме по итогам сентябрьского заседания совета директоров ЦБ РФ. Банк России при выборе формулировки сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики в заявлении по итогам сентябрьского совета директоров исходил из того, что новое повышение ставки высоковероятно.

Подешевели также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -1,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 185,73 млрд руб. против 165,63 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Подорожали акции "Мечела" (+3,1% и +3,7% "префы"), "ТКС Холдинга" (+1,1%).

Чистая прибыль ТБанка за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 38,52 млрд руб. против 29,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года (рост на 30%). Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ в среду снизился, хотя в течение торгов пытался подрасти. После достижения очередного месячного максимума вблизи 2890 пунктов индекс МосБиржи перешел к коррекции. Среди лидеров снижения оказались тяжеловесные бумаги "Газпрома", просевшие после бурного ралли начала недели. Да и в целом рынку необходима техническая коррекция после череды растущих сессий, считает эксперт.

Цены на нефть снизились, рубль стабилизировался. Внешний фон был неоднородным: китайские индексы продолжили рост, европейские и американские площадки не показали выраженного тренда. В четверг будет обнародован ежемесячный отчет ЕЦБ, в США выйдут оценка ВВП за II квартал и недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. На Мосбирже начнутся торги акциями МКПАО "Хэдхантер", закроется реестр акционеров "Ростелекома" (MOEX: RTKM) для получения дивидендов за 2023 год, напомнил эксперт.

"Продолжится ли коррекция на российском рынке, во многом будет зависеть от ценовой картины в нефти и поведения курса рубля. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 сентября - 2775-2900 пунктов", - считает Шепелев.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, акции "ТКС Холдинга" в среду оказались среди лидеров роста, основной причиной стала новость, что "ТКС Холдинг" планирует позиционировать себя как технологическая компания, которая будет развивать финансовую экосистему с учетом присоединения оптимизации Росбанка (MOEX: ROSB). Сама новость появилась не сейчас, но до сих пор было неизвестно, в каком направлении после сделки будет двигаться объединенный банк, отметил аналитик.

"Если выбирать на краткосрочную перспективу акции банковского сектора, то сделать выбор лучше в пользу Сбера, который стоит дешевле своего капитала, или выбрать бумаги МТС-банка (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK), который четко понимает свою нишу посткредитования. Бумаги Росбанка скорее интересны в долгосрочном плане. Эффект синергии от слияния с ТКС проявится чуть позже, но обязательно проявится", - считает аналитик.

Руководитель отдела по управлению акциями УК "Первая" Антон Кравченко также отмечает, что рынок акций РФ не смог сохранить оптимизм в течение дня и к концу торгов снизился, в том числе на фоне просевшей нефти. В целом широкий рынок пока игнорирует вероятное повышение ставки ЦБ РФ до 20% в октябре, а рост индекса МосБиржи с начала сентября 2024 года составляет более 13%.

Среди лидеров роста оказались акции "ТКС Холдинга" на информации об увеличении чистой прибыли по РСБУ за 8 месяцев на 30%. Также к лидерам присоединились "Распадская" (MOEX: RASP), "Мечел" (MOEX: MTLR) и "Фосагро" (MOEX: PHOR), несмотря на отсутствие явных причин для роста (возможно, это следствие закрытие коротких позиций), отмечает эксперт.

Фундаментальное негативное влияние на нефть оказывают риски рецессии и замедления спроса. Так, согласно опросу управляющих BofA, более 40% респондентов оценивают рецессию в США как ключевой риск и ожидают замедления американской экономики. На текущей неделе будет опубликована квартальная статистика по ВВП США, что позволит оценить опасения управляющих и риски потенциального снижения спроса. Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти, а также обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Тем не менее, в дальнейшем ожидается, что цены на нефть будут постепенно восстанавливаться и стабилизируются около $78 за баррель, полагает Кравченко.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, инвесторы на мировых рынках заняли выжидательную позицию перед публикацией новых данных по состоянию рынка труда и инфляции в США. В то же время китайский рынок вырос на фоне объявленных правительством КНР мер по стимулированию экономики.

Российский рынок акций увеличил волатильность колебаний, спрос отмечался в отдельных бумагах, а давление оказала коррекция акций "Газпрома" после ралли накануне, полагает аналитик. Сразу несколько российских банков опубликовали отчетность по РСБУ за 8 месяцев, порадовали инвесторов отчеты ВТБ (чистая прибыль увеличилась на 12%) и ТБанка (прибыль выросла на 30%).

Индекс МосБиржи не выглядит перекупленным по индексу относительной силы (RSI) и сохраняет потенциал роста до 2900 пунктов, считает Смирнов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский KOSPI потерял 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,1%, CAC 40 и DAX просели на 0,3-0,4%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,5%).

По данным Минторга США, продажи новых домов в августе упали на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 716 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 751 тыс. новостроек, а не 739 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 700 тыс. с ранее объявленного июльского уровня, по данным Trading Economics.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации окончательных данных о динамике ВВП США за второй квартал и отчета о доходах и расходах американцев за август, включающего ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

На нефтяном рынке в среду цены проседают после роста накануне, Brent опустилась к $74 за баррель, причем рынок практически проигнорировал статистику о сокращении запасов сырья в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $74,1 за баррель (-1,4% и +1,7% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $70,33 за баррель (-1,7% и +1,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,47 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1,54 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 2,23 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,19 млн баррелей.

Трейдеры следят за развитием ситуации в Ливии, где в среду должны возобновиться переговоры правительств западной и восточной частей страны относительно центробанка, конфликт вокруг которого привел к приостановке значительной части экспорта нефти.

Кроме того, оптимизм рынка, связанный с объявленными накануне властями КНР мерами стимулирования экономики, сошел на нет.

Тем временем шторм в Мексиканском заливе, который может перерасти в ураган, изменил направление, и похоже, вызовет меньше разрушений, чем предполагалось ранее, сказал Джордж Хури, глава отдела исследований в CFI.

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-7,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-5,2%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-4,9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,8%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-4,7%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-4,5%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-4,3%).

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,6% "префы") за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 33,8 млрд руб. против 35,94 млрд руб. за аналогичный период прошлого года (снижение на 6%). Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Акционеры ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3%, до 799 рублей) на внеочередном собрании 24 сентября утвердили промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2024 года в размере 22,19 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-2%) за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 31,09 млрд руб. против 75,29 млрд руб. за аналогичный период прошлого года (снижение в 2,4 раза).

Чистая прибыль МТС-банка (-0,6%) за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 10,11 млрд руб. против 10,14 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Выросли акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+12,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+11,9%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+5,1%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+4,2%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,5%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+2,9%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 109,83 млрд рублей (из них 17,27 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 15,62 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 10,32 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).