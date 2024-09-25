Акции Henderson сохраняют привлекательность для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Henderson сохраняют привлекательность для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российский дом мужской моды Henderson представил операционные результаты за август 2024 года. Выручка за восемь месяцев увеличилась на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 12,2 млрд рублей. Совокупный рост онлайн-продаж в августе 2024 года составил 69% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Компания продолжает демонстрировать уверенный рост выручки. При этом наблюдается успешная реализация плана менеджмента по достижению опережающего роста доли онлайн-сектора. Также наблюдается активный рост объемов торговых площадей и LFL-выручки. По нашему мнению, акции Henderson являются интересными для долгосрочного инвестора", - пишут аналитики.

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