Курс рубля в октябре, скорее всего, составит в среднем 13,2 руб. за юань и 93 руб. за доллар США - УК "Первая"

Курс рубля в октябре, скорее всего, составит в среднем 13,2 руб. за юань и 93 руб. за доллар США, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Рубль в среду продолжает терять позиции, ослабление к доллару США за неполный месяц составило около 3%, а к юаню - более 12%, - отмечает эксперт в комментарии. - В июле и августе объем экспорта товаров и услуг снижался при устойчивом импорте, что должно было создать предпосылки для ослабления рубля. Объем импорта при этом стабилен. Импорт по-прежнему могут сдерживать проблемы с расчетами, возникшие из-за санкций. По мере решения этих проблем импорт может увеличиваться, что будет поддерживать среднесрочное ослабление рубля. Доля обязательной репатриации валютной выручки снизилась вдвое: c 80% в начале июня до 40% в июле. Сохранение большей части экспортной выручки за российским периметром способно упростить расчеты за импорт и увеличить его, что поддержит ослабления рубля".

Снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, по мнению Федосова, продолжит оказывать влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки. "Краткосрочную поддержку курсу рубля может оказать налоговый период и подготовка к нему, которая начинается примерно 20-го числа каждого месяца, - указывает аналитик. - В подобных условиях можно ожидать, что в октябре 2024 года курс доллара США будет в среднем составлять около 93 руб., китайского юаня - 13,2 руб.".

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