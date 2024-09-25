"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $32,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 31,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF за последние 12 месяцев принес доходность в размере почти 20%, - отмечает эксперт. - Весь этот период бумага находилась в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать". С ноября 2023 года инструмент находится в среднесрочном восходящем тренде, и апсайд у этой фундаментально недооцененной бумаги все еще весьма значительный. Недавнее смягчение монетарной политики Федрезервом также благоприятствует отскоку биотеха в ближайшие месяцы, поскольку биотех довольно чувствителен к уровню аппетита к риску у инвесторов".

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

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