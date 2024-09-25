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25 сентября 2024 года 17:03
Альфа-банк понизил рекомендацию для акций ЮГК до уровня "по рынку"
Альфа-банк понизил рекомендацию для акций "Южуралзолота" (ЮГК) с "выше рынка" до уровня "по рынку", сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой. "Золото продолжает дорожать (+29% с начала 2024 года), ставя новые исторические рекорды, - отмечают эксперты в комментарии. - Тем не менее, результаты ЮГК за 1П24 вызывают у нас некоторые сомнения в том, что компании удастся в срок достичь операционных целей, заявленных в ходе IPO. Помимо снижения операционных показателей по итогам 1П24, дополнительные трудности создает приостановка работы Уральского хаба Ростехнадзором. Акции "Южуралзолота" с начала 2024 года выросли на 15%, и на текущих уровнях, на наш взгляд, потенциал роста до нашей целевой цены (0,81 руб.) составляет 8%. Соответственно, мы понижаем нашу рекомендацию с "выше рынка" до уровня "по рынку". Аналитики банка считают, что ЮГК завершит 2024 год с чистой прибылью и сможет по итогам года согласно новой дивидендной политике выплатить 50% от чистой прибыли. "Как следствие, по нашим подсчетам, дивиденд за 2024 год может составить 0,04 руб. на акцию (с доходностью на уровне 5%, - допускают стратеги банка. - Мы видим ограниченный потенциал роста бумаг ЮГК с текущих уровней. Мы ожидаем от компании официальной корректировки прогноза по производству в 4К24 после того, как будет урегулирована ситуация с Ростехнадзором по Уральскому хабу. Динамика стоимости акций "Южуралзолото" будет также зависеть от дальнейшего движения цен на золото". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЮГК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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