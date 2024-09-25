"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1550 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 1336,5 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания относится к недооцененным по мультипликаторам, ожидаемая дивидендная доходность на годовом окне - выше 14%.

"С технической точки зрения котировки акций преодолели уровень сопротивления сентября (1405 руб.), сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1336,5 руб. риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск 1,83", - указывают в "Финаме".

"Транснефть" - крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68 тысяч км магистральных трубопроводов.

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