Среднесрочная оценка рынка акций США умеренно позитивна - БКС Экспресс

Среднесрочная оценка американского фондового рынка умеренно позитивна, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Оксаны Холоденко.

"Индекс S&P 500 тестирует 5730 пунктов. Он движется над 200-дневной скользящей средней и периодически обновляет исторические максимумы. До конца года может протестировать 5900 пунктов, - указывает аналитик. - Картина по Nasdaq 100 в целом отличается. Движение может соответствовать динамике широкого рынка, но до исторического максимума сравнительно далеко. Амплитуда колебаний индекса иногда может быть более сильной, как показывает бета, превышающая 1 (1,3 за пять лет). При прохождении 20700 пунктов индекс может двинуться к 23400 пунктам".

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