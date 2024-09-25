"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций HeadHunter

"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Хэдхантер", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент сообщил о намерении выплатить "особый" дивиденд в размере 640-700 руб. на акцию после завершения процедуры редомициляции. Вместе с тем компания планирует придерживаться дивидендной политики по распределению 60-100% годовой скорректированной чистой прибыли. HeadHunter также утвердила программу обратного выкупа акций на сумму до 10 млрд руб. Новости подтверждают наш позитивный взгляд на бумаги. После реализации "навеса" предложения считаем их интересными для покупки", - пишут эксперты.

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