"Финам" понизил рейтинг акций Ciena до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Ciena Corp. с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью на уровне $62,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста2,6%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"Мы открыли идею в акциях эмитента в начале текущего года, так как он был недооценен в сравнении с аналогами, и недавно котировки добрались до обозначенного нами уровня (доходность составила 21%). Однако теперь потенциал роста исчерпан, особенно после противоречивого отчета за 3К24 финансового года, где компания отразила снижение всех основных финансовых показателей и заявила, что на восстановление потребуется несколько кварталов. Мы считаем, сейчас не лучшее время для покупки акций Ciena", - пишет эксперт.

Ciena Corp. - американская технологическая компания, сферой деятельности которой является разработка сетевых систем и сетевых технологий, строительство сетевой инфраструктуры и создание сопряженного программного обеспечения.

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