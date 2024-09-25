Рынок акций РФ утром корректируется вниз во главе с бумагами МКБ, выросли Норникель и Русал

Москва. 25 сентября. Рынок акций РФ утром в среду снижается по большинству blue chips в рамках коррекции после стремительного роста в предыдущие дни, давление на покупателей оказывает ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и проседающие цены на сырьевые товары (дешевеют металлы, фьючерс на нефть Brent просел ниже $75 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2855 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (-3,6%), выросли акции "Норникеля" (+2,3%) и "Русала" (+1,8%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2854,91 пункта (-0,6%), индекс РТС - 968,49 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 сентября, составляет 92,8622 руб. (-5,78 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -1,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Подорожали акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев 2024 года по РСБУ составила 185,73 млрд руб. против 165,63 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", нисходящий тренд на рынке акций РФ сломлен, но для дальнейшего роста нужны драйверы, поскольку индекс МосБиржи накануне приблизился к сильному уровню сопротивления 2880 пунктов. Негативными факторами остаются жесткая монетарная политика ЦБ РФ и повышенные геополитические риски. В США также вполне уместна локальная коррекция вниз, судя по проседающим фондовым фьючерсам, отмечают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2850-2900 пунктов. "Рост акций "Газпрома" позволил российскому рынку обновить локальные максимумы, но для остальных бумаг это, вероятно, сказывается не лучшим образом. Не исключено, что инвесторы закрывают прибыльные позиции с желанием поучаствовать в ралли бумаг "Газпрома". Это объясняет слабую динамику остальных ключевых акций", - отмечает он.

Акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" могут продолжить рост в ближайшие дни. В отличие от большинства остальных акций, они еще не полностью отыграли текущую волну восстановления рынка. На фоне роста цен на цветные металлы ощутимо прибавили бумаги "Русала" и "Норникеля". Несмотря на сильную просадку в течение дня, акции ПАО "Полюс" завершили вторник в "плюсе" благодаря росту цен на золото, которые вновь обновили исторический максимум, отметил Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи накануне поднялся в зону сопротивления 2870-2900 пунктов - при ее пробое цель сместится вверх на "круглые" 3000 пунктов. Подъем индикатора был обязан взлету тяжеловесного "Газпрома" (+12,9%) на неподтвержденной информации о готовящемся снижении налоговой нагрузки на корпорацию. Однако даже если это и произойдет, то сильной поддержки бумаге оно не окажет: у "Газпрома" по-прежнему сохраняются проблемы со сбытом своей продукции, полагает эксперт.

Учитывая сильную перекупленность рынка, который практически безоткатно отскочил от локальных минимумов года почти на 15%, назревает нисходящая коррекция, считает Антонов.

В тоже время рынок получил хорошую фундаментальную поддержку от озвученных параметров бюджета на 2025 год. Так, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о росте доходов бюджета в 2025 году на 12% и снижении дефицита с 1,1% ВВП в 2024 году до 0,5% в 2025 году. "Это явный сигнал на сильное сокращение темпов роста денежной массы и, соответственно, замедления инфляции. Глядишь, и Банк России начнет снижать ставку не в конце первого полугодия 2025 года, как это сейчас прогнозирует рынок, а весной", - полагает Антонов.

Не исключено, что снижению рынка акций в ближайшие дни будет способствовать укрепление рубля на налоговом периоде, заключил представитель "Алор брокер".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказали новости о запуске третьей установки фракционирования конденсата в Усть-Луге. Это позволит компании отказаться от экспорта излишков газового конденсата в пользу увеличения объема его переработки в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива. "По нашим оценкам, риски в отношении "НОВАТЭКа" во многом учтены в текущих котировках, тогда как сильные финансовые результаты и будущие перспективы рынком игнорируются", - отмечают эксперты.

Поддержку котировкам нефти Brent оказывают новости о новых мерах стимулирования экономики Китая, обострении конфликта на Ближнем Востоке (Израиль объявил о наступательной операции в Ливане, а Пентагон - о переброске дополнительных сил на Ближний Восток), рисков ураганов на побережье Мексиканского залива в США.

ЦИАН (MOEX: CIAN) завершил редомициляцию в Россию, компания планирует до конца года сделать предложение об обмене бумаг, отмечают эксперты "Цифра брокер". Компания нарастила чистую денежную позицию на балансе до 6,9 млрд руб., что открывает возможность для выплаты дивидендов и позволяет выигрывать от высоких ставок в экономике, чистый процентный доход в I полугодии вырос сразу на 179% по сравнению с 2023 годом, до 265 млн руб. В то же время период высоких ипотечных ставок характеризуется снижением динамики ряда направлений основного бизнеса компании, что может привести к ухудшению результатов во II полугодии. Стоит также иметь в виду, что после возобновления торгов навес продавцов может быть существенным из-за значительного числа акций в зарубежном контуре владения, полагают аналитики "Цифра брокер".

HeadHunter (MOEX: HHRU) сообщил о намерении выплатить "особый" дивиденд в размере 640-700 руб. на акцию после завершения процедуры редомициляции. Вместе с тем, компания планирует придерживаться дивидендной политики по распределению 60-100% годовой скорректированной чистой прибыли. Компания также утвердила обратный выкуп акций на сумму до 10 млрд руб. Новости подтверждают позитивный взгляд на бумаги HeadHunter, после реализации "навеса" предложения бумаги будут интересными для покупки, полагают в "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций прибавили 0,2-0,6%, при этом индикатор S&P 500 (+0,3%) установил исторический максимум по итогам второй сессии подряд. Инвесторы оценивали статданные по американской экономике и следили за новостями из корпоративного сектора.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не 103,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 103,8 пункта с объявленного предварительно августовского уровня.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации окончательных данных о динамике ВВП США за второй квартал и отчета о доходах и расходах американцев за август, включающего ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Поддержку мировым рынкам во вторник оказала новость о дополнительных стимулах со стороны властей Китая. Так, Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

Тем временем, в Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский KOSPI потерял 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,2%, CAC40 и DAX просели на 0,1-0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в среду цены проседают после роста накануне, Brent опустилась ниже $75 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $74,82 за баррель (-0,5% и +1,7% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $71,12 за баррель (-0,6% и +1,7% во вторник).

Существенную поддержку нефтяному рынку - и другим рынкам сырья - накануне оказали объявленные Китаем масштабные меры стимулирования местной экономики. Кроме того, поддержку ценам оказывают рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и перспектива образования еще одного урагана в Мексиканском заливе.

В понедельник армия Израиля начала операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. В результате удара был убит командующий ракетными силами "Хезболлы" Ибрагим Кубаиси. Как сообщает CNN со ссылкой на ливанские источники, число жертв израильских атак уже превысило 550 человек.

Во втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,1%), бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2%).

Выросли акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+18,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+14,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5,1%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+3,8%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+3,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+3,4% и +3% "префы"), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,18 млрд рублей (из них 5,92 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,81 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,54 млрд рублей на акции "Норникеля").