"Финам" повысил прогнозную цену акций Darden Restaurants до $180

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Darden Restaurants со $174 до $180 за штуку на горизонте года, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по собственным историческим мультипликаторам и форвардным мультипликаторам по аналогам (P/E NTM и EV/EBITDA NTM)", - указывает эксперт инвесткомпании.

"Бумаги Darden Restaurants с начала текущего года выросли в стоимости на 5,7%, значительно уступив рынку, который повысился почти на 21%. Компания демонстрировала скромные результаты из-за сокращения спроса на питание вне дома. При этом благодаря широкому портфелю брендов доходы эмитента росли сильнее, чем у конкурентов. На фоне замедления инфляции давление на кошельки американцев будет ослабевать, что в среднесрочной перспективе приведет к оживлению дискреционного спроса, в том числе и на питание в ресторанах", - пишет Иванов в обзоре.

Darden Restaurants управляет сетями ресторанов в США с полным обслуживанием под 10 брендами в различных ценовых категориях - от демократичных до "высокой кухни".

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