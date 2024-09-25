"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций HeadHunter и Henderson

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Хэдхантер" и Henderson, сообщается в обзоре аналитиков.

"Объявленные HeadHunter план дивидендов и программа выкупа акций соответствуют комментариям менеджмента ранее и позитивны для инвестиционного кейса. Высокая дивдоходность (16-18% по особым дивидендам), выкуп акций и перспективы роста бизнеса могут поддержать котировки. Это особенно актуально: когда в четверг, 26 сентября, начнутся торги, может образоваться навес акций. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании, которые торгуются с привлекательной оценкой: мультипликатор P/E 8x 2024п", - указывают эксперты инвесткомпании.

"Детальные операционные показатели Henderson за август подтверждают рост как за счет расширения площадей, так и сопоставимых продаж. Напомним, рост выручки значительно меняется от месяца к месяцу, а лето - низкий сезон для компании. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании: у бумаг привлекательная оценка в 4,3х по мультипликатору EV/EBITDA и 8,2x по мультипликатору P/E на 2024п на фоне прогнозируемого роста продаж и прибыли, а также выплаты дивидендов", - пишут аналитики в материале.

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