Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы умеренно выросли во вторник, при этом индикатор S&P 500 установил исторический максимум по итогам второй сессии подряд. Инвесторы оценивали статданные по американской экономике и следили за новостями из корпоративного сектора. Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не 103,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 103,8 пункта с объявленного предварительно августовского уровня.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации окончательных данных о динамике ВВП США за II квартал и отчета о доходах и расходах американцев за август, включающего ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Поддержку мировым рынкам во вторник оказала новость о дополнительных стимулах со стороны властей Китая. Так, Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

Фондовые индексы Китая и Гонконга растут в ходе торгов в среду, в то время как рынки акций Японии, Южной Кореи и Австралии показывают слабое снижение. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 1,3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%, достигнув максимума за четыре месяца. Оптимизм инвесторов поддерживают объявленные накануне центральным банком страны меры, направленные на стимулирование экономического роста. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов опустилось на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК снизился на 0,3%. До этого он рос шесть торгов подряд, и трейдеры перешли к фиксации прибыли. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в среду после активного роста накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,94 за баррель, что на 0,31% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на 1,7%, до $75,17 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизились в цене на 0,39%, до $71,28 за баррель. Во вторник цена фьючерса выросла на 1,7%, до $71,56 за баррель.

Существенную поддержку нефтяному рынку - и другим рынкам сырья - накануне оказали объявленные Китаем масштабные меры стимулирования местной экономики. Другими факторами, подтолкнувшими цены вверх, стали рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и перспектива образования еще одного урагана в Мексиканском заливе.

Как сообщалось, в понедельник армия Израиля начала операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. В результате удара был убит командующий ракетными силами "Хезболлы" Ибрагим Кубаиси. Как сообщает CNN со ссылкой на ливанские источники, число жертв израильских атак уже превысило 550 человек.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 сентября снизилась в 3,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,837 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,274 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,08% и составил 104 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 920 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России БО-002P-02" (-1,1%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-1,05%) и "РЖД-001P-06R" (-0,32%), а в лидерах роста - облигации "МТС-001P-20" (+0,58%), "НоваБев Групп БО-П05" (+0,4%) и "Атомэнергопром-001P-02" (+0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Рольф" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия в размере 3% годовых. Таким образом, ставка 1-го купона составит 22% годовых.

ООО "Нэппи клаб" завершило размещение 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 25,25% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 20% будет погашено в даты окончания 30-го и 33-го купонов и 60% в дату окончания 36-го купона, а кроме того, возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 24-го купона.

ВЭБ (OKPO code: 00005061) установил размер спреда к RUONIA 10-летних облигаций серии ПБО-002Р-43 с колл-опционом через 5 лет на уровне 1,4% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября без премаркетинга. Ставка квартальных купонов определяется как значение RUONIA за 7-й день, предшествующий каждой календарной дате, публикуемой на официальном сайте Банка России, увеличенное на спред. Техразмещение запланировано на 26 сентября.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 26 сентября начнет размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-50 с поручительством "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771). Дата погашения займа - 23 мая 2055 года. Размер поручительства от ДОМ.РФ составит 29,99 млрд рублей.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 27-го купона облигаций 3-й и 4-й серий на уровне 12,05% годовых. СЗКК разместила бонды общим номинальным объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов установлены на уровне 11,15% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода начиная с 7-го года обращения выплачиваются платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала. С учетом амортизации объем каждого из выпусков в обращении на текущий момент составляет по 3,545 млрд рублей. Долговые обязательства обеспечены государственной гарантией РФ.

ООО "Правоурмийское" установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19,5% годовых. Девятилетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей был размещен в марте 2019 года по ставке 9,5% годовых. Ставки 11-14-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 0,5% годовых, на дату начала купонного периода. Ближайшая оферта по займу - в апреле 2026 года.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 30-го купона облигаций 1-й серии на уровне 24,18% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 34-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов гасится по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) приняло решение 11 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-03 на 9 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 28-го купонного периода. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 9 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка текущего квартального 28-го купона - 8% годовых. По выпуску на 18 октября была запланирована оферта, которую эмитент заменил call-опционом. В октябре 2022 и 2023 годов "Россети" уже проводили по данному выпуску оферты на выкуп бумаг. Как отмечается в раскрытии, "по состоянию на 23 сентября 2024 года после выкупа эмитентом облигаций 9 тыс. 65 штук облигаций из 9 млн штук не являются выкупленными".