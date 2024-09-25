Вероятно укрепление рубля в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Вероятно укрепление рубля и снижение курса пары юань/рубль под отметку 13 рублей за юань в ближайшие дни, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"На дневном графике пары юань/рубль во вторник была нарисована "черная свечка" с небольшим "телом", но длинным "хвостом" вверх. Это разворотная "свеча". Продолжаем ждать укрепления рубля и снижения курса под отметку 13 рублей за юань. Ожидания сокращения дефицита федерального бюджета позитивно для национальной валюты (глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о росте доходов бюджета в 2025 году на 12% и снижении дефицита с 1,1% ВВП в 2024 году до 0,5% в 2025 году). Считаем, что в ближайшие как минимум полгода при отсутствии новых стрессов вложения в рублевые активы будут привлекательнее валютных инвестиций", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

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