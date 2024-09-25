Возможно продолжение роста индекса Мосбиржи в среду - БКС Экспресс

Возможно продолжение роста индекса Мосбиржи на торгах в среду, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Технически ближайшим ориентиром вверх значилась область 2880-2910 пунктов, индекс готов "войти в створ". Значительный вклад в подъем широкого рынка внесли бумаги "Газпрома". Их вес в структуре бенчмарка свыше 11%, а лишь за последние два дня акции сделали ход почти в +15%. В среду по сильной инерции вероятно продолжение движения вверх. Перепроданность рынка снята, перекупленность нарастает, но это лишь повод задуматься над локальной фиксацией большой и быстрой прибыли от "лонга". Мощная поддержка теперь на 2800 пунктах. Дальше больше: до конца осени искомые 3000 пунктов вполне достижимы", - пишет аналитик.

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