"Финам" понизил прогнозную цену акций SLB до $53,1

"Финам" понизил прогнозную цену акций SLB (ранее известная как Schlumberger) с $63,8 до $53,1 за штуку на горизонте года преимущественно из-за коррекции цен на нефть, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"С апрельских локальных максимумов акции эмитента снизились в цене более чем на 20%, заметно отстав как от широкого рынка, так и от сектора. В то же время отчет компании показывает двузначные темпы роста основных показателей, а сильная генерация свободного денежного потока и поглощение компании ChampionX, по оценкам менеджмента, позволит нарастить выплаты акционерам до привлекательных для сектора уровней", - пишет эксперт.

SLB - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Ее бизнес равномерно распределен по всем основным нефтедобывающим регионам в мире, деятельность охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.