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24 сентября 2024 года 19:38

Рынок акций РФ во вторник превысил 2870п по индексу МосБиржи на новостях о стимулах в КНР, лидировал Газпром

Москва. 24 сентября. Рынок акций РФ во вторник продолжил рост на фоне общемирового фондового оптимизма и подросшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent поднялся к $75 за баррель) на новостях о новых экономических стимулах в Китае; индекс МосБиржи превысил 2870 пунктов, обновив максимум с середины августа. Лидерами роста выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+12,9%), обновившие максимум за 4 месяца на фоне слухов об ослаблении налоговой нагрузки для концерна в ближайшие годы

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2871,96 пункта (+1,9%), индекс РТС - 974,27 пункта (+1,9%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 сентября, составил 92,8622 руб. (-5,78 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+4,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,6%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,6%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи во вторник сохранил повышательный настрой, переписав месячный максимум. Инвесторы пользовались благоприятствующими условиями - рубль в основном продолжал слабеть, а нефть уверенно прибавляла в цене. Сырьевые товары отреагировали ростом котировок на новости из Китая и снижение индекса доллара.

Заметный вклад в рост индекса внесли тяжеловесные акции "Газпрома", которые раллировали на фоне сообщений о возможном снижении налоговой нагрузки. Внешний фон улучшился после объявления Народным Банком Китая о масштабных мерах поддержки экономики и сектора недвижимости. Между тем, в США индекс доверия потребителей Conference Board в сентябре просел до 98,7 пункта, что оказалось ниже ожидавшихся 103,9 пункта.

В среду ЕЦБ проведет заседание по вопросам немонетарной политики. Из важной макростатистики дня интерес представят данные по продажам новостроек в США за август. На российском рынке акционеры ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA), "Делимобиля" (MOEX: DELI) и ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM) на внеочередных общих собраниях обсудят вопрос утверждения дивидендов. Несколько сессий безоткатного роста на российском рынке делают коррекцию в ближайшие сессии все более вероятной, продвижение индекса МосБиржи к рубежу 2900 пунктов без сброса технической "перегретости" маловероятно. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 сентября - 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, рынок акций РФ с локальных минимумов сентября 2024 года вырос уже более чем на 13,5%, индекс МосБиржи пытается сломить нисходящую тенденцию последних месяцев.

Лучше рынка во вторник выглядели акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" после известий Bloomberg о том, что налоговый прессинг на компании может стать ниже. Также неплохо выглядели акции "Норникеля" и "Русала", поддерживаемые ослаблением рубля и ростом цен на цветные металлы. Среди лидеров снижения оказались акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH), бизнес которого на фоне роста процентных расходов, проблем с логистикой и неблагоприятной ценовой конъюнктурой находится в тяжелом положении.

Нефть марки Brent не оставляет попыток закрепиться на отметке $75 за баррель. На неделе выйдет квартальная статистика по ВВП США, что также станет одним из индикаторов состояния экономики и потенциального спроса. На слабый спрос на нефть ориентируют и представители крупнейших сырьевых трейдеров Gunvor и Trafigura, отмечает эксперт.

Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти, а также геополитическое обострение на ближнем Востоке. На текущих уровнях нефть выглядит перепроданной, по данным Минэнерго США, дефицит в III квартале приблизится к 1 млн б/с. С учетом продления ограничений ОПЕК+ до декабря данная цифра вырастет до 1,26 млн б/с в последнем квартале года. На этом фоне ожидается, что фундаментальные факторы поддержат цены Brent в диапазоне $75-85 за баррель, считает Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник продолжил "бычью" тенденцию последних дней, индекс Мосбиржи поднялся к уровню середины августа.

Акции "Газпрома" продолжили начатое накануне вечером ралли после новостей о возможном освобождении компании от повышенного НДПИ, что может позволить ей вернуться к дивидендам. Оптимизм по "Газпрому" и "НОВАТЭКу" во вторник также поддерживался ростом цен на природный газ, которые в США достигли пика с конца июня текущего года. Акции "Русала" и En+ во вторник выросли вместе с ценами на алюминий, которые поднялись до пика с середины июня.

Акции "Норникеля" (113,94 рубля) развивали отступление от минимума с 2018 года, достигнутого в сентябре, когда бумаги упали ниже 100 руб. Благоприятное влияние на котировки оказало восстановление цен на металлы (в частности, на палладий, никель и медь) вслед за объявлением о масштабных стимулирующих мерах в Китае. Низкие цены на металлы стали одной из причин слабых финансовых результатов "Норникеля" за I полугодие 2024 года и, вероятно, подтолкнут менеджмент к отказу от выплаты промежуточных дивидендов. Тем не менее, в компании ожидают высвобождения оборотного капитала к концу 2024 года, что, наряду с потенциальным ростом цен на металлы, должно позволить "Норникелю" осуществить итоговые дивидендные выплаты и улучшить его финансовое положение, считает аналитик.

Котировки нефти чувствуют себя более уверенно на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, надежд на ускорение темпов роста в Китае после объявления о новых масштабных стимулирующих мерах и рисков приостановки работы ряда нефтяных объектов в Мексиканском заливе из-за сезона ураганов. Следующими целями движения цен Brent и WTI при краткосрочном "бычьем" сценарии могут стать уровни $78 и $75 за баррель соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), полагает Кожухова.

На западных фондовых площадках во вторник преобладали покупки, хотя участники в США проявили осторожность перед важными макроэкономическими событиями этой недели, которые могут скорректировать ожидания в отношении процентных ставок ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы с середины августа, продолжая наметившийся на прошлой неделе восходящий тренд, который подкрепляется покупками акций таких тяжеловесов как "Газпром", "Норникель" и "НОВАТЭК". Индикатор Мосбиржи подтверждает нацеленность на движение к психологически важной отметке 3000 пунктов, а индекс РТС - к 1000 пунктам. Рубль, тем временем, выглядит слабо, хотя и пытается стабилизироваться у недавних минимумов к доллару и евро, заключила представитель "Велес Капитала".

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций на новостях о новых стимулирующих мерах в Китае (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, китайский Shanghai Composite взлетел на 4,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 4,1%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,3-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,1-0,4%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник объявил ряд мер стимулирования экономики. В частности, глава регулятора Пань Гуншэн в ходе брифинга сообщил о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.). Для крупных банков норма составит 9,5%, небольших и сельских банков изменение не коснется. Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). В этом году RRR может быть снижена еще на 0,25-0,5 п.п., сказал Пань Гуншэн.

Он также заявил о снижении процентной ставки по 7-дневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7% годовых. По его словам, это позволит уменьшить стоимость заимствований в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 0,3 п.п. Пока ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, составляет 2,3%.

Глава китайского ЦБ дал понять, что может быть понижена и базовая ставка (LPR) - на 0,2-0,25 п.п. При этом он не уточнил, о каких кредитах идет речь, - на один год или на пять лет. В прошлую пятницу НБК сохранил ставки по ним на уровне 3,35% и 3,85% соответственно. LPR влияет на стоимость корпоративных и потребительских кредитов, включая ипотечные.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не 103,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 103,8 пунктов с объявленного предварительно августовского уровня, по данным опросов Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали повышение до 104 пунктов.

В центре внимания трейдеров на этой неделе также будут окончательные данные о динамике ВВП США за II квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за август, в том числе ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

На нефтяном рынке во вторник цены выросли после объявления в КНР новых мер стимулирования экономической активности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $74,85 за баррель (+1,3% и -0,8% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $71,26 за баррель (+1,3% и -0,9% в понедельник).

Трейдеры также продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением "Хезболла" может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по "Хезболле" в Ливане.

Ближний Восток рискует быть втянутым в более масштабный конфликт в случае дальнейшей эскалации в регионе, заявили министры иностранных дел стран "семерки" на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Действия и противодействие могут усилить эту опасную спираль насилия и втянуть весь Ближний Восток в более широкий региональный конфликт с невообразимыми последствиями", - приводят арабские и израильские СМИ заявление министров. Они призвали остановить нынешний разрушительный цикл, подчеркнув, что "ни одна страна не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+15,9%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+7,2%), акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,3%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+4,6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,6%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+4,4%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+4,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4,2%).

Подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,9%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,4%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-2,3%), ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (-2,2%, ранее "Томская распределительная компания").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 113,46 млрд рублей (из них 33,88 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,12 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,36 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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