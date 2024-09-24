"Финам" понизил до "держать" рекомендацию для акций Oracle Corp. и сохранил целевую цену на уровне $165,3 за штуку, что предполагает потенциал роста на 3%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы открыли идею в акциях Oracle в марте 2024 года, и недавно котировки дошли до нашей целевой цены (доходность составила 31,6%), - напоминает аналитик Никита Степанов. - Компания представила сильный отчет по итогам 1К2025 финансового года, где продемонстрировала рост выручки и EPS выше прогнозов. Помимо этого, компания объявила о новых партнерствах с Amazon и Google, а также о планах открыть более 2000 дата-центров для обучения ИИ, так как спрос на технологию до сих пор сильно выше предложения. Однако мы считаем, что на текущих уровнях котировки учитывают будущий позитив в компании в полном размере, поэтому мы понижаем рейтинг ее акций".

Oracle Corp. - американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного корпоративного ПО.

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