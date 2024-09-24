ЦБ РФ повысит ключевую ставку в текущем году не более одного раза - Freedom Finance Global

ЦБ РФ повысит ключевую ставку в текущем году не более одного раза, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в июле текущего года годовая инфляция потребительских цен в России прошла пик, а в 2026 году снизится до целевого уровня Банка России в 4% в год, - указывает эксперт. - Напомним, что, по данным Росстата, в июле текущего года годовая инфляция в РФ выросла до 9,13%, а помесячная - на 1,14% по сравнению с июлем. Причиной такого резкого скачка годовой и помесячной инфляции, да ещё летом, когда уже начинает заявлять о себе сезонная плодоовощная дефляция, оказался рост с 1 июля тарифов ЖКХ. Однако вполне реально, что других факторов, которые одновременно влияют на рост издержек всех производителей, как повышение тарифов ЖКХ, до начала 2025 года в России не будет".

Кроме того, по оценке агентства "инФОМ" и Банка России, инфляционные ожидания населения РФ снизились с июльских 12,9% до 12,5% впервые за последних полгода, подчеркивается в комментарии. Это, на взгляд Мильчаковой, является также достаточно серьёзным аргументом в пользу того, что инфляция в России прошла пик в этом году, и есть шанс, что до конца года ЦБ РФ повысит ключевую ставку ещё не более одного раза, а в 1 квартале 2025 года начнётся её снижение.

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