Курс юаня успеет протестировать диапазон 13,25-13,5 руб. до проведения основных налоговых платежей - "Велес Капитал"

Курс юаня успеет еще раз протестировать диапазон 13,25-13,5 руб. до проведения основных налоговых платежей в начале следующей недели, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Отметим, что с редкими паузами курс юаня непрерывно растет с 27 августа, когда на открытии дня стоимость китайской валюты составляла 11,65 руб., - пишет эксперт в комментарии. - Накануне Банк России опубликовал обзор банковского сектора за август. В отчетном месяце российские банки заработали 435 млрд руб. (фактическая прибыль за вычетом дивидендов), что почти в полтора раза превысило результат июля. Основным фактором увеличения прибыли стала валютная переоценка. Причем банки заработали не только на обесценении рубля к "токсичным" валютам, но и на укреплении к ним юаня (в рамках операций по хеджированию длинной позиции в "токсичных" валютах короткой позицией в юанях). Судя по дальнейшему ослаблению рубля в сентябре, финансовые результаты банков вновь получат хорошую поддержку со стороны валютного рынка, которая компенсирует замедление показателей основной прибыли".

Аналитик не исключает, что до проведения основных налоговых платежей в начале следующей недели курс юаня успеет еще раз протестировать диапазон 13,25-13,5 руб. При этом, если фактор поддержки для рубля в виде налоговых платежей реализуется в полной мере, юань может отступить на уровни ниже 13 руб., допускает Кравченко.

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