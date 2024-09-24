Цены акций China Overseas Land & Investment и China Resources Land пока могут продолжить рост - инвестбанк "Синара"

Котировки акций China Overseas Land & Investment и China Resources Land могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Цена бумаг China Overseas Land & Investment подскочила на торгах вторника на 5%, а China Resources Land - на 6% благодаря новым государственным мерам поддержки сектора недвижимости. Правительство Китая объявило о снижении стоимости выданных ипотечных кредитов на сумму до $5,3 трлн и смягчении требований к первоначальному взносу на покупку второго жилья с 25% до 15%. Считаем, что новость поддержит стоимость акций в ближайшее время", - указывают эксперты в комментарии.

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