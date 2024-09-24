SPO ТГК-14 - хорошая возможность для покупки бумаг эмитента - ПСБ

SPO ПАО "ТГК-14" на Московской бирже будет успешным и является хорошей возможностью для приобретения бумаг ведущего игрока на перспективном региональном рынке тепла, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Эмитент объявил о проведении SPO, в рамках которого его основной акционер, АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), продаст до 20% компании, констатируют эксперты. Сейчас ДУК владеет 85,5% "ТГК-14".

Цена размещения в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 руб. за акцию. Сбор заявок продлится с 23 сентября по 3 октября, но может быть завершен досрочно по решению акционера, сказано в сообщении "ТГК-14".

"Положительно оцениваем планы компании и считаем, что вторичное размещение будет успешным, для инвесторов это хорошая возможность приобрести бумаги ведущего игрока на перспективном региональном рынке тепла. Ключевой акционер продает свои акции, не размывая тем самым доли существующих миноритариев, также предлагается выплата дивидендов дважды в год с payout до 100% чистой прибыли, - отмечают аналитики ПСБ в обзоре. - "ТГК-14" планирует инвестировать полученные средства на модернизацию генерирующего оборудования и увеличение мощностей Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Проекты компании имеют гарантированный денежный поток и способствуют увеличению фундаментальной стоимости. Финансовое положение "ТГК-14" устойчивое: низкая долговая нагрузка, двузначные темпы роста ключевых финпоказателей и привлекательная рентабельность по EBITDA".

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