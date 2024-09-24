"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Sinopharm Group с прогнозной стоимостью 22,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28,5% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции компании сектора здравоохранения с начала года отставали от рынка и потерпели просадку в стоимости на фоне безрадостных настроений в китайском фармацевтическом секторе, что обусловлено достаточно жесткой политикой властей в плане ценообразования лекарственных препаратов и высокой степенью централизации закупок. Вместе с тем долгосрочные прогнозы по финансовым результатам Sinopharm выглядят конструктивно, и бумаги компании после затяжной просадки значительно недооценены с фундаментальной точки зрения", - пишет эксперт.

Sinopharm Group - крупнейший оптовик и розничный продавец фармацевтической продукции и медицинских устройств, ведущий поставщик услуг в области цепочки поставок в КНР. Эмитент входит в структуру китайского гиганта сектора здравоохранения China National Pharmaceutical Group.

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