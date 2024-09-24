Рубль утром слегка повышается в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам сентября

Москва. 24 сентября. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже утром во вторник, рубль подрастает при подготовке экспортеров к налоговым выплатам сентября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,1425 руб. (-0,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,91 коп. выше уровня действующего официального курса.

Давление на рубль может ослабнуть в ближайшие торговые сессии на фоне начала сентябрьского налогового периода, говорится в материале эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"Монотонное ослабление рубля на многомесячные минимумы идет на фоне смещения баланса спроса и предложения инвалют - механизмы оплаты за импорт восстанавливаются, потоки от экспорта снижаются. Видимо, все еще сохраняются проблемы с открытой валютной позицией. Бюджетный механизм в сентябре не оказал поддержки рублю - продажи ЦБ сведены до нуля, нормативы репатриации выручки экспортеров оказались недостаточны для покрытия спроса на валюту, а жесткая денежно-кредитная политика, что априори за нацвалюту, вот уже который месяц не работает линейно, - пишет аналитик в обзоре. - Тем не менее в ближайшие сессии давление на рубль может ослабнуть, начинается налоговый период. Платежи в бюджет от экспортеров способны привести к повышенному предложению валюты на рынке. Пик уплаты придется на понедельник, 30 сентября, на фоне НДПИ. На этом юань может вернуться под уровень 13 рублей. Кстати, на утреннем Forex пара CNY/RUB уже была под уровнем, и это предполагает укрепление рубля на открытии Московской биржи во вторник".

Цены на нефть повышаются во вторник благодаря мерам стимулирования экономической активности, объявленным китайскими властями.

Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,82 за баррель, что на 1,26% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,46%, до $71,39 за баррель.

Трейдеры продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением "Хезболла" может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по "Хезболле" в Ливане.