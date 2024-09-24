24 сентября 2024 года 10:38
Рубль утром слегка повышается в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам сентября
Москва. 24 сентября. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже утром во вторник, рубль подрастает при подготовке экспортеров к налоговым выплатам сентября.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,1425 руб. (-0,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,91 коп. выше уровня действующего официального курса.
Давление на рубль может ослабнуть в ближайшие торговые сессии на фоне начала сентябрьского налогового периода, говорится в материале эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.
"Монотонное ослабление рубля на многомесячные минимумы идет на фоне смещения баланса спроса и предложения инвалют - механизмы оплаты за импорт восстанавливаются, потоки от экспорта снижаются. Видимо, все еще сохраняются проблемы с открытой валютной позицией. Бюджетный механизм в сентябре не оказал поддержки рублю - продажи ЦБ сведены до нуля, нормативы репатриации выручки экспортеров оказались недостаточны для покрытия спроса на валюту, а жесткая денежно-кредитная политика, что априори за нацвалюту, вот уже который месяц не работает линейно, - пишет аналитик в обзоре. - Тем не менее в ближайшие сессии давление на рубль может ослабнуть, начинается налоговый период. Платежи в бюджет от экспортеров способны привести к повышенному предложению валюты на рынке. Пик уплаты придется на понедельник, 30 сентября, на фоне НДПИ. На этом юань может вернуться под уровень 13 рублей. Кстати, на утреннем Forex пара CNY/RUB уже была под уровнем, и это предполагает укрепление рубля на открытии Московской биржи во вторник".
Цены на нефть повышаются во вторник благодаря мерам стимулирования экономической активности, объявленным китайскими властями.
Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,82 за баррель, что на 1,26% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,46%, до $71,39 за баррель.
Трейдеры продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением "Хезболла" может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по "Хезболле" в Ливане.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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24 сентября 2024 года 12:49
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, сообщается в комментарии.
Текущий состав топ-списка: "Татнефть", "Полюс", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, Positive Technologies, "АЛРОСА", МФК "Займер", "Яндекс", "МД Медикал Груп", "Газпром".
"Мы добавляем в... читать дальше
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24 сентября 2024 года 12:25
SPO ПАО "ТГК-14" на Московской бирже будет успешным и является хорошей возможностью для приобретения бумаг ведущего игрока на перспективном региональном рынке тепла, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
Эмитент объявил о проведении SPO, в рамках которого его основной акционер, АО... читать дальше
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24 сентября 2024 года 11:55
"Финам" понизил рейтинг акций First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $64 за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.
Потенциал роста составляет 7,9% без учета дивидендов.
"Мы повысили целевую цену по акциям фонда в... читать дальше
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24 сентября 2024 года 11:32
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Sinopharm Group с прогнозной стоимостью 22,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28,5% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
"Акции... читать дальше
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24 сентября 2024 года 11:11
Серьезное укрепление рубля по отношению к юаню с текущих уровней пока маловероятно, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.
"Рубль продолжает снижение по отношению к китайской валюте. Это отголоски падения котировок нефти, которое началось в... читать дальше
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24 сентября 2024 года 10:46
Курс валютной пары юань/рубль во вторник, вероятно, останется в диапазоне 13,05-13,25 руб. за юань, а цены на нефть должны задержаться выше $74/барр., говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".
"Рубль в понедельник умеренно ослабился, - пишут аналитики. - При этом, по официальным... читать дальше
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24 сентября 2024 года 10:30
Индекс Мосбиржи в целом выглядит готовым к развитию роста в район 3000 пунктов, где расположены очередные важные среднесрочные сопротивления, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
"Российский фондовый рынок в начале торгового дня, скорее всего,... читать дальше
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24 сентября 2024 года 10:15
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как говорится в комментарии, в фокусе будут:
- Резюме Банка России по ключевой ставке.
- Собрание акционеров "НКХП" по дивидендам за первое полугодие.
- Старт торгов расчётными фьючерсами на какао на... читать дальше
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24 сентября 2024 года 09:50
Москва. 24 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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24 сентября 2024 года 09:49
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2810-2860 пунктов во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.
"Российский рынок вплотную приблизился к важному уровню, который находится на отметке 2850 пунктов. Несмотря на то что индекс последнее время... читать дальше
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24 сентября 2024 года 09:33
Рынок ОФЗ-ПД остается безыдейным на фоне медленного торможения инфляции и рисков относительно дальнейшего роста госрасходов и дефицита бюджета, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.
"Индекс RGBI третий торговый день... читать дальше
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24 сентября 2024 года 09:17
Давление на рубль может ослабнуть в ближайшие торговые сессии на фоне начала сентябрьского налогового периода, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.
"Монотонное ослабление рубля на многомесячные минимумы идет на фоне смещение баланса спроса и предложения инвалют - механизмы... читать дальше
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24 сентября 2024 года 09:10
Рынок акций США слабо вырос по итогам торгов в понедельник, S&P 500 и Dow обновили рекорды. Азиатские акции в основном растут во вторник, Шанхай и Гонконг прибавляют по 3,7% на мерах ЦБ КНР. Цены на нефть растут во вторник утром, Brent торгуется около $74,6 за баррель. читать дальше
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23 сентября 2024 года 19:26
Москва. 23 сентября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль немного опустился, развернувшись вниз после небольшого укрепления на старте торгов. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,144 руб., что на 2,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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23 сентября 2024 года 19:21
Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором вечером выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $74 за баррель). Индекс МосБиржи протестировал 2830 пунктов, обновив 5-недельный максимум, после чего к закрытию сполз ниже 2820 пунктов; лидировали в росте акции "Мечела" (+6,9% и +6,7% "префы") и "Аэрофлота" (+4,6%). читать дальше
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