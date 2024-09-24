Серьезное укрепление рубля пока маловероятно - "Алор Брокер"

Серьезное укрепление рубля по отношению к юаню с текущих уровней пока маловероятно, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Рубль продолжает снижение по отношению к китайской валюте. Это отголоски падения котировок нефти, которое началось в июле. Вот-вот рубль начнет получать поддержку от налогового периода, пик которого придется на следующий понедельник. Но на серьезное укрепление рубля мы пока не рассчитываем", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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