Индекс Мосбиржи может подняться к 3000п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи в целом выглядит готовым к развитию роста в район 3000 пунктов, где расположены очередные важные среднесрочные сопротивления, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российский фондовый рынок в начале торгового дня, скорее всего, будет пытаться развить восходящее движение, получая поддержку от более высоких цен на сырьевые товары после объявления о масштабном пакете стимулирующих мер в Китае. Новые максимумы цен на золото также продолжат поддерживать акции производителей драгоценного металла. Новость о возможной отмене налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" в 2025 году накануне спровоцировала ралли акций газового гиганта, котировкам которого, впрочем, еще предстоит преодолеть июльский пик на уровне 137,28 рубля за штуку. При благоприятном для инвесторов сценарии налоговые послабления могут позволить "Газпрому" вернуться к выплате дивидендов, - пишет эксперт в обзоре. - Индекс Мосбиржи в целом при этом выглядит готовым к развитию роста в район 3000 пунктов, где расположены очередные важные среднесрочные сопротивления".

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