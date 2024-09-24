Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в комментарии, в фокусе будут:

- Резюме Банка России по ключевой ставке.

- Собрание акционеров "НКХП" по дивидендам за первое полугодие.

- Старт торгов расчётными фьючерсами на какао на Мосбирже.

- Запуск расчёта индекса Мосбиржи в юанях.

- Операционные результаты Henderson за август.

- Параметры еженедельных аукционов Минфина по ОФЗ.

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