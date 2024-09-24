Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 24 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили слабым подъемом торги в понедельник, однако этого хватило для того, чтобы S&P 500 и Dow Jones установили исторические максимумы. Кристофер Уоллер, член совета управляющих Федрезерва, выразил готовность поддержать более решительные меры по смягчению денежно-кредитной политики в случае дальнейшего ухудшения экономических показателей США. С другой стороны, если данные окажутся благоприятными, Уоллер допускает возможность более умеренного снижения ставки - на 25 базисных пунктов на предстоящем в ноябре заседании.

Тем временем Мишель Боумен, коллега Уоллера, проголосовавшая на прошлом заседании за снижение ставки всего на 25 базисных пунктов, отметила сохранение инфляционного давления, что является повышательным риском для темпов роста потребительских цен. Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил, что ФРС в случае сохранения текущей экономической конъюнктуры в следующем году снизит процентные ставки еще много раз, а его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сказал, что темпы снижения ставки могут быть замедлены, если инфляция снова начнёт расти, или ускорены, если рынок труда продолжит испытывать трудности.

В центре внимания трейдеров на этой неделе также будут окончательные данные о динамике ВВП США за II квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за август, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах во вторник, инвесторы оценивают действия китайского и австралийского центробанков. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют по 3,7%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник объявил ряд мер стимулирования экономики. В частности, глава регулятора Пань Гуншэн в ходе брифинга сообщил о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта. Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). В этом году RRR может быть снижена еще на 0,25-0,5 процентного пункта, сказал Пань Гуншэн.

Он также заявил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7% годовых. По его словам, это позволит уменьшить стоимость заимствований в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 0,3 процентного пункта. Пока ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, составляет 2,3% годовых. Глава китайского ЦБ дал понять, что может быть понижена и базовая ставка (LPR) - на 0,2-0,25 процентного пункта. При этом он не уточнил, о каких кредитах идет речь - на один год или на пять лет. В прошлую пятницу НБК сохранил ставки по ним на уровне 3,35% и 3,85% годовых, соответственно.

Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается также на 0,6%. И лишь австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам седьмого заседания подряд (с ноября 2023 года).

В свою очередь цены на нефть повышаются во вторник благодаря мерам стимулирования экономической активности, объявленным китайскими властями. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,75 за баррель, что на 1,15% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 0,8%, до $73,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 1,29%, до $71,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 0,9%, до $70,37 за баррель.

Трейдеры продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением "Хезболла" может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по "Хезболле" в Ливане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил журналистам на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Израиль втягивает регион в войну с "необратимыми" последствиями.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 сентября выросла почти в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 31,363 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,404 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,03% и составил 104,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (21-23 сентября) прибавил 0,06%, поднявшись до 920,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-03" (+0,43%), "АФК Система-1P-19" (+0,38%) и "МТС-001P-10" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,62%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,51%) и "Атомэнергопром-001P-02" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) завершила размещение выпуска 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 45 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила размер спреда на уровне 120 базисных пунктов. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-45 с поручительством "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) объемом 3,9 млрд рублей. Сбор заявок прошел 19 сентября. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как ключевая ставка Банка России (действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода) плюс спред в размере 0,8% годовых. Таким образом, ставка 1-го купона составит 18,8% годовых. Дата погашения займа - 2054 год (дата погашения последней закладной в пуле), ожидаемая дюрация - около 3,6 года.

МТС-банк (MOEX: MBNK) 25 сентября начнет размещение выпуска бессрочных субординированных облигаций серии 05СУБ объемом 9 млрд рублей. Банк установил ставки 1-11-го полугодовых купонов на уровне 15% годовых. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) 25 сентября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Эмиссия будет размещена по открытой подписке. Компания установила размер спреда для расчета процентной ставки по бондам на уровне 3% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) 30 сентября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-SBERD2 объемом 2 млрд рублей по цене 50% от номинала. Размещение продлится три рабочих дня.

ООО "Парк Сказка" планирует в конце сентября провести сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии БО-П01 с офертой через 2 года объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 24-24,5% годовых, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на начало октября. Мосбиржа в конце августа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 45-го купона облигаций 29-й серии на уровне 10,05% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 46-52-го купонов облигаций серии А25 в размере 18,25% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 года. Ставка текущего купона - 17,05% годовых. По займу предусмотрена амортизация, начиная с октября 2023 года, в результате объем выпуска в обращении в настоящий момент составляет 4,8 млрд рублей. По выпуску 3 октября предстоит исполнение оферты.

АО "Авангард-агро" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 0,1% годовых. Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2022 года. Ставка текущего квартального купона - 12,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 октября. Период предъявления бумаг к оферте - с 8 по 14 октября.

АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) установило ставку 21-го купона 10-летних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей на уровне 25% годовых. Компания начала размещение бондов 1 февраля и закончила 18 сентября текущего года. Ставка 1-13-го купонов установлена на уровне 21% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) установило ставку 10-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 28% годовых. Эмитент в июле 2022 года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых. Ставки 2-18-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны квартальные.

АО "Росгеология" установило ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 20,77% годовых. Общий объем выплат за купонный период составит 102,42 млн рублей, выплата купона предстоит 26 сентября. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, рассчитываются по формуле: среднее значение ключевой ставки Банка России плюс спред 2,5% годовых. Ранее "Росгео" сообщило о том, что не имеет денежных средств и иных источников для выплат по выпуску классических облигаций 1-й серии, срок погашения по которым также наступает 26 сентября. Таким образом, 26 сентября по займу предстоит погашение и выплата купона по облигациям 1-й серии на общую сумму 6,3 млрд рублей, а также выплата купона по биржевым бондам 001Р-02 на 102,42 млн рублей.