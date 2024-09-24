Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2810-2860п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2810-2860 пунктов во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский рынок вплотную приблизился к важному уровню, который находится на отметке 2850 пунктов. Несмотря на то что индекс последнее время пробивает все уровни сопротивления без особых проблем, данный уровень все же будет пройти не так просто. Многие акции заметно выросли в цене за последние несколько недель, из-за чего напрашивается локальная коррекция. В то же время, если новость с возможными налоговыми послаблениями для "Газпрома" подтвердится, бумаги компании могут стать драйвером роста для индекса Мосбиржи", - указывает эксперт в комментарии.

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