Рынок ОФЗ-ПД остается безыдейным - ПСБ

Рынок ОФЗ-ПД остается безыдейным на фоне медленного торможения инфляции и рисков относительно дальнейшего роста госрасходов и дефицита бюджета, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI третий торговый день остается на годовых минимумах (102,15п) - попытки открыться выше в течение дня полностью нивелируются. Рынок ОФЗ-ПД остается безыдейным на фоне медленного торможения инфляции и рисков относительно дальнейшего роста госрасходов и дефицита бюджета, - пишет эксперт. - Сигналов на разворот политики ЦБ РФ пока по-прежнему нет, однако в рамках консенсуса ослабление денежно-кредитной политики ожидается в середине 2025 года, однако оно вряд ли будет существенным. Так, по нашему прогнозу средняя ключевая ставка в 2025 году может даже оказаться выше текущего года - 18,3% против 17,5% в 2024 году (с учетом повышения в октябре2024 года до 20% годовых). В результате для владельцев флоатеров благоприятная рыночная конъюнктура будет сохраняться большую часть следующего года, тогда как покупка длинных ОФЗ-ПД остается рискованной. Совокупный доход (с учетом изменения цены) от классических госбумаг может существенно обогнать флоатеры только при сценарии резкого снижения ключевой ставки, что в текущих условиях не является базовым сценарием".

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