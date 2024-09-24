Давление на рубль может ослабнуть в ближайшие дни - БКС Экспресс

Давление на рубль может ослабнуть в ближайшие торговые сессии на фоне начала сентябрьского налогового периода, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Монотонное ослабление рубля на многомесячные минимумы идет на фоне смещение баланса спроса и предложения инвалют - механизмы оплаты за импорт восстанавливаются, потоки от экспорта снижаются. Видимо, все еще сохраняются проблемы с открытой валютной позицией. Бюджетный механизм в сентябре не оказал поддержки рублю - продажи ЦБ сведены до нуля, нормативы репатриации выручки экспортеров оказались недостаточны для покрытия спроса на валюту, а жесткая денежно-кредитная политика, что априори за нацвалюту, вот уже который месяц не работает линейно, - пишет аналитик в обзоре. - Тем не менее в ближайшие сессии давление на рубль может ослабнуть, начинается налоговый период. Платежи в бюджет от экспортеров способны привести к повышенному предложению валюты на рынке. Пик уплаты придется на понедельник, 30 сентября, на фоне НДПИ. На этом юань может вернуться под уровень в 13 рублей. Кстати, на утреннем Forex пара CNY/RUB уже была под уровнем, и это предполагает укрепление рубля на открытии Московской биржи во вторник".

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